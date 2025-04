Pellegrino: “La vittoria di Miraglia premia correttezza e impegno”

L'elezione al consiglio della Città Metropolitana di Catania

CATANIA – “Ha vinto la correttezza, il coraggio e la dignità.” Con queste parole Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania, commenta l’elezione di Melania Miraglia al Consiglio della Città Metropolitana di Catania.

Pellegrino parla di una vittoria frutto di un “gioco di squadra serio, onesto e portato avanti con dignità”. Ringrazia l’onorevole Nicola D’Agostino per il supporto e sottolinea come Miraglia, inizialmente data per quarta, abbia ribaltato i pronostici grazie al suo “impegno costante e al suo peso politico”.

“Contano i numeri, Melania li ha dimostrati”

“Alla fine – sottolinea Pellegrino – quello che contano sono i numeri. E Melania li ha dimostrati sul campo.” Il vicepresidente del Consiglio Comunale ringrazia chi ha creduto in Miraglia, definendola una “professionista competente, un medico che si spende ogni giorno per i cittadini”.

Pellegrino evidenzia come Miraglia sia la prima donna di Forza Italia a ottenere un risultato di tale portata “non perché donna, ma perché preparata, capace e meritevole”.

Messaggio al partito in vista delle regionali

Guardando al futuro, Pellegrino lancia un messaggio al partito: “Se continuiamo su questa linea, alle prossime elezioni regionali Forza Italia sarà il primo partito in Sicilia. Ma non devono più esserci figli e figliastri: i ruoli vanno meritati. Basta con i favoritismi, basta con gli incarichi all’amico dell’amico. Il peso politico va dimostrato sul campo, come ha sempre sostenuto il presidente Renato Schifani: onore e merito a chi si misura con le elezioni e dimostra di avere radicamento reale sul territorio.”

Un ringraziamento particolare è rivolto da Pellegrino anche a Teresa Pizzo e Ezia Carbone per il loro sostegno a Miraglia durante la campagna elettorale. Pellegrino conclude ribadendo il suo impegno al fianco di chi lavora per la crescita del territorio.