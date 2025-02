Al via le assemblee pubbliche

PALERMO – Un ciclo di assemblee cittadine, provinciali e regionali per lanciare una sorta di Agorà del Movimento 5 stelle in salsa siciliana e trovare soluzioni ai vari problemi dell’Isola, aprendosi anche alla società civile. Sullo sfondo le elezioni regionali del 2027, in vista delle quali il movimento sta scaldando i motori.

Obiettivo elezioni regionali 2027

I dettagli del programma sono stati messi a punto giovedì sera, in una riunione online che ha messo attorno al tavolo virtuale le varie anime della comunità pentastellata di Sicilia. L’obiettivo è a lungo termine: si punta a mobilitare la base del movimento in vista del bersaglio grosso, le elezioni regionali.

Movimento 5 stelle e campo largo

Con un Partito democratico ancora imbrigliato in lotte di potere e alle prese con una fase congressuale che subirà a lungo le turbolenze dell’assemblea che ha approvato il regolamento per la scelta del nuovo segretario, il Movimento 5 stelle intanto si esercita a diventare il pilastro del campo largo.

Il Movimento 5 stelle parte dalla sanità

Le assemblee pubbliche a più livelli (cittadino, provinciale e regionale) partiranno a febbraio, si concentreranno ogni volta su un tema e verranno rilanciate ogni due mesi. Il primo dossier affrontato dal Movimento 5 stelle sarà la sanità, con gli incontri che si svolgeranno davanti agli ospedali della Sicilia.

Di Paola studia da leader della coalizione

Regista dell’operazione il coordinatore regionale Nuccio Di Paola. Il vicepresidente dell’Ars studia anche da leader della coalizione che dovrà cercare di scalzare il centrodestra da Palazzo d’Orleans. Un fronte che al momento appare più semplificato rispetto a qualche mese fa. Cateno De Luca, infatti, sembra ormai navigare convintamente verso il centrodestra e così la partita della leadership del campo largo ha un giocatore in meno.

Nuccio Di Paola

Programma partecipato per le Regionali

Gli incontri del Movimento 5 stelle saranno pubblici e, di volta in volta, si svolgeranno con la formula dell’apertura a personalità con ampia esperienza sul tema affrontato. Un modo per ascoltare i territori e giungere poi con dei delegati, in pieno stile di partito, all’assemblea regionale che dovrà mettere nero su bianco proposte e soluzioni. Si tratta, di fatto, di un percorso per la costruzione di un programma partecipato, con un Movimento cinque stelle che non intende ripetere gli errori del 2022.