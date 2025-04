Elezioni RSU, Cisl Fp è il sindacato più votato nel comune di Catania

L'organizzazione è anche la prima negli enti di tutta la provincia

Catania – La Cisl Funzione Pubblica di Catania celebra un risultato senza precedenti nelle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del Comune di Catania, dove si è affermata come il primo sindacato con 15 RSU eletti su 27, superando ampiamente il 50 per cento della rappresentanza sindacale.

Un successo sancito anche dal consenso ottenuto nel voto, con 741 preferenze su 1400 votanti pari al 54,05 per cento del totale dei voti validi. Il risultato si inserisce in un contesto provinciale che vede la Cisl FP primeggiare negli enti locali di tutta la provincia di Catania, con punte di consenso che in alcune realtà hanno raggiunto addirittura il cento per cento dei voti.

“Un voto di fiducia dai lavoratori”

Il Segretario Generale della Cisl FP Catania, Danilo Sottile, ha espresso la sua profonda soddisfazione: “Siamo immensamente orgogliosi del risultato storico ottenuto al Comune di Catania, ma anche della nostra affermazione come primo sindacato negli enti locali dell’intera provincia. Un successo che affonda le sue radici nella partecipazione attiva e nella fiducia che le lavoratrici e i lavoratori di ogni settore pubblico del nostro territorio ci hanno accordato.”

Sottile ha poi aggiunto: “L’impegno profuso in questi anni, la nostra tenacia nei negoziati contrattuali e soprattutto la scelta strategica di porre sempre al centro le persone che operano nei servizi pubblici catanesi, hanno dato i loro frutti. Penso in particolare alla nostra posizione chiara sui contratti, sulla necessità di aumenti salariali concreti e sulla valorizzazione professionale che meritano i nostri iscritti.”

“Questo voto di fiducia – continua il segretario generale Cisl FP Catania – premia la serietà, la concretezza e la visione di futuro che abbiamo proposto in questa tornata elettorale: un modello di lavoro pubblico che sia un pilastro fondamentale della nostra comunità provinciale e un motore di progresso sociale ed economico per l’intero territorio catanese.”

“Via a una nuova fase sindacale”

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori delle diverse realtà pubbliche della provincia di Catania. Al di là dei dati definitivi che arriveranno, è già evidente come, dalle autonomie locali al sistema sanitario, un forte consenso stia consolidando la Cisl Fp come l’organizzazione sindacale più vicina e autorevole per chi quotidianamente si dedica al servizio della collettività catanese.”

“Un ringraziamento speciale va a tutti i candidati della Cisl FP, sia eletti che non eletti, che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro energie e la loro passione per rappresentare al meglio i valori e le istanze del sindacato. Il loro impegno, la loro dedizione e la loro disponibilità sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo straordinario risultato”.

“Concluse le operazioni di voto – ha concluso Sottile – ci metteremo immediatamente al lavoro per dare il via a una nuova fase sindacale che vedrà la Cisl Fp protagonista attiva nel contesto della provincia di Catania. Servono determinazione e una visione a lungo termine, e noi saremo, come sempre, al fianco dei lavoratori: un punto di riferimento affidabile per ciascuno di loro, agendo nell’interesse collettivo.”