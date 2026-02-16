La febbre alta e la corsa in ospedale, Emanuele muore a 33 anni

Emanuele Grecuccio è morto a seguito di un malore improvviso

Un uomo di 33 anni, Emanuele Grecuccio, è morto nelle scorse ore a Salve, nel basso Salento. Il decesso, secondo le prime informazioni, potrebbe essere legato a un’infezione virale.

La notizia ha colpito profondamente il centro di circa 4.500 abitanti, dove il giovane era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato. In segno di lutto, l’amministrazione comunale ha disposto l’annullamento della sfilata di Carnevale.

La ricostruzione

In base a una prima ricostruzione, nella serata di sabato 14 febbraio il 33enne avrebbe accusato un malore improvviso dovuto alla febbre alta.

I soccorsi lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove le sue condizioni sono state giudicate da subito critiche. Nonostante gli interventi del personale sanitario, il giovane è deceduto durante la notte.

Emanuele Grecuccio, il cordoglio del sindaco di Salve

Emanuele Grecuccio era una figura nota nel paese e stimata da molti concittadini. Era tornato in Italia di recente, dopo aver trascorso un periodo all’estero. Il cordoglio del sindaco, Francesco Villanova, e dell’amministrazione comunale, è arrivato attraverso una breve dichiarazione ufficiale.

“Il Comune di Salve esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa del giovane concittadino Emanuele Grecuccio – si legge – L’amministrazione comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con affetto attorno alle famiglie colpite dalla scomparsa del giovane in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto, la sfilata di Carnevale è annullata”.

