Investito e ucciso a 28 anni mentre attraversa la strada

A falciarlo è stata una donna di 53 anni alla guida di una Mazda.

Emanuele Visconti, 28 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio lungo la strada provinciale 137, nel territorio di Bellinzago Lombardo, nel Milanese. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Melzo, dove il giovane era stato trasportato in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30. Emanuele Visconti è stato travolto da una Mazda 2 condotta da una donna di 53 anni mentre stava attraversando la carreggiata. L’impatto lo ha scaraventato sull’asfalto, provocandogli traumi gravissimi.

Il 28enne è morto dopo l’arrivo in ospedale

I sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’automedica, lo hanno soccorso in arresto cardiocircolatorio, avviando immediatamente le manovre di rianimazione durante il trasferimento in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente risultato fatale a Emanuele Visconti sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello e la polizia locale di Pozzuolo Martesana, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Dai primi riscontri è emerso che Emanuele Visconti stava attraversando la strada quando è stato centrato dall’utilitaria. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Chi era Emanuele Visconti morto a 28 anni in un incidente

La conducente è stata sottoposta all’alcoltest, risultato negativo. La donna, assistita dai sanitari perché in stato di choc, potrebbe essere denunciata per omicidio stradale.

La vittima era originaria di Scorrano, in provincia di Lecce, e risiedeva a Pozzuolo Martesana, a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la tragedia. Lavorava per Atm come ausiliario della sosta.

