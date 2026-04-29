Emergenza abitativa a Palermo, consegnata una casa popolare allo Zen

Il vecchio assegnatario ha acquistato una nuova abitazione

PALERMO – Proseguono le attività di controllo e monitoraggio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel quartiere San Filippo Neri, a Palermo, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e una gestione equa e trasparente degli alloggi. Nelle scorse ore è stato assegnato un immobile a un nucleo familiare composto da cinque persone, regolarmente inserito nella graduatoria per l’emergenza abitativa.

L’assegnazione, spiega una nota del Comune di Palermo, si è resa possibile grazie al rilascio spontaneo dell’alloggio da parte di un precedente occupante che, avendo raggiunto una condizione di stabilità lavorativa ed economica, è riuscito ad acquistare un immobile di proprietà in una zona limitrofa, restituendo così l’abitazione al Comune.

Ferrandelli: “Segnale importante, continueremo senza sosta”

“Questa attività dimostra la costanza e la perseveranza dell’Amministrazione nel garantire il rispetto delle regole, delle graduatorie e dei diritti dei cittadini – dichiara l’assessore alle Politiche sociali e abitative, Fabrizio Ferrandelli – il quartiere San Filippo Neri sta progressivamente rispondendo in maniera positiva al messaggio sociale che stiamo portando avanti: sempre più cittadini scelgono percorsi di legalità, attivando meccanismi virtuosi di restituzione degli immobili”.

“È un segnale importante di fiducia nelle istituzioni e di responsabilità collettiva, che consente una gestione più giusta ed efficiente del patrimonio. Continueremo senza sosta – conclude l’assessore – lungo questo percorso, rafforzando i controlli e promuovendo azioni che favoriscano legalità, trasparenza e inclusione sociale”.