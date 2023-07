Emergenza caldo come il Covid, Confindustria chiede Cig e smart working

La proposta del presidente Carlo Bonomi per la tutela dei lavoratori in queste giornate roventi

ROMA – Un protocollo per cassa integrazione e smart working, come nell’emergenza Covid. È quanto sollecita il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ospite a Start, su Sky Tg24, parlando del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo.

Critiche sul Pnrr: “Non va nella giusta direzione, lo abbiamo sempre sostenuto”, dice Bonomi, a parere del quale alla fine dell’anno l’inflazione scenderà tra il 3 e il 4%: “Veniamo da un decennio di tassi negativi. Inevitabile che la situazione cambiasse”, spiega. “Ma non ci convince questa politica dei tassi, soprattutto quella degli annunci: spaventa i mercati”.