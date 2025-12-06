Emergenza crack e nuove droghe: corso di formazione a Palermo

L'iniziativa dell’associazione Pillole di Informazione per Farmacisti Titolari

PALERMO – L’Associazione Pillole di Informazione per Farmacisti Titolari scende in campo contro l’emergenza crack e l’uso delle nuove droghe organizzando un corso di alta rilevanza sanitaria e sociale. L’evento, intitolato “EMERGENZA CRACK E NUOVE DROGHE”, mira a trasformare le farmacie in veri e propri presidi di aiuto per la comunità, specialmente nei quartieri più vulnerabili.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre 2025 presso la storica Chiesa di Sant’Andrea degli Aromatari a Palermo.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Farmacista Ivan Tortorici, Presidente dell’Associazione Pillole di Informazione per Farmacisti Titolari, e curata dalla Responsabile Scientifica la farmacista Patrizia Tornabene, risponde alla crescente diffusione di sostanze a basso costo che stanno generando un grave problema sanitario e sociale.

L’associazione intende evidenziare la dimensione di servizio della farmacia, riconoscendola come un luogo dell’aiuto e un presidio sanitario di prossimità fondamentale nella presa in carico e nella cura.

L’obiettivo principale del corso è fornire ai farmacisti le conoscenze necessarie sul crack e sulle droghe di nuova generazione, per poter indirizzare in modo efficace persone e familiari verso i centri specifici di cura e supporto.

A conclusione dei lavori, infatti, verrà elaborato e distribuito un manifesto informativo-divulgativo destinato alle farmacie e presentato dal direttore del Dipartimento del Farmaco, dott. Maurizio Pastorello.

Il programma scientifico coinvolge esperti di spicco del panorama sanitario e accademico.

Il corso

Il crack a Palermo sarà trattato da Francesco Zavatteri, farmacista e presidente dell’associazione La Casa di Giulio. La Clinica della dipendenza da crack sarà illustrata da Manfredi Ferraro, neurologo e dirigente medico ASP Palermo. I Centri per il contrasto al crack saranno presentati da Giampaolo Spinnato, medico, direttore UOC “Dipendenze Patologiche” ASP Palermo.

Uno spazio di approfondimento, moderato dalla giornalista Arianna Zito, sarà dedicato agli aspetti chimico-farmaceutici delle droghe di nuova generazione con il prof Fabio Venturella, dell’Università degli Studi di Palermo.

Il corso prenderà il via alle ore 9:00 con la registrazione e i saluti delle Autorità, inclusa l’introduzione del dottor Giacomo Scalzo, Dirigente Generale DASOE, Assessorato Regionale Salute.

L’evento patrocinato anche da Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali leader nei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure Palliative e dall’Associazione culturale e Multimediale Donnattiva, Aurobindo Medea Sicindustria Rowa, Gamal, è accreditato per la categoria dei Farmacisti Territoriali con l’assegnazione di 2 Crediti Formativi ECM. La partecipazione è gratuita, ma la registrazione online è obbligatoria.

Sono previsti anche 4 crediti formativi per giornalisti.