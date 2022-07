Catania, sabato di ‘fuoco’: roghi in tutta la provincia

A Vampolieri l’incendio più esteso. Anche a Belpasso (nella foto) vegetazione incenerita dalle fiamme.

1' DI LETTURA

CATANIA – Torna a bruciare la collina di Vampolieri, in territorio di Aci Catena. Per domare il rogo sono impegnate squadra dei vigili del fuoco di Acireale e Catania oltre gli uomini della sezione boschiva. Ma brucia anche Belpasso dove è andata in cenere diversa vegetazione come si vede nella foto. Fiamme di sterpaglie anche a Piedimonte, Biancavilla, Caltagirone, Santa Maria Di Licodia e nella zona Primosole a Catania. In totale, da stamattina, sono 42 gli interventi espletati dai pompieri da stamattina in tutta la provincia etnea. Nove sono al momento ancora in corso: 7 di questi riguardano incendi di sterpaglie e vegetazione.