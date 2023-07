Emergenza incendi in Sicilia, arrivano rinforzi dalla Campania

Sono 86 i roghi in tutta l'isola, un terzo a Palermo. Situazione critica anche a Trapani, Catania e Messina

Sono 86 gli incendi in Sicilia, secondo i dati della sala operativa dei Vigili del fuoco aggiornati alle 12. Sono 5 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 Enna, 17 a Messina, 26 a Palermo, uno a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 Trapani. Le situazioni più critiche si registrano nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina.

Gli interventi di soccorso sono stati complessivamente 336 e ve ne sono 147 in coda. In supporto dei Vigili del fuoco operanti sull’isola sono giunti in nottata colleghi dalla Campania, che stanno operando nel Messinese.

In serata è atteso l’arrivo di rinforzi dal Lazio e dalla Toscana, che verranno dislocati rispettivamente nel Palermitano e nel Trapanese.