Emergenze ambientali e incendi: in Sicilia la sala operativa unica

PALERMO – Si inaugura domani mattina la “Sala operativa unica regionale” per potenziare il sistema di controllo e monitoraggio delle emergenze ambientali e antincendio sul territorio. L’appuntamento è previsto alle ore 10 nella sede di Sicilia Digitale, a Palermo, in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel al civico 18/20.

Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, il direttore del dipartimento della Protezione civile regionale Salvo Cocina, la direttrice del Corpo Forestale della Regione Siciliana Dorotea Di Trapani e il comandante regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo.

Nell’occasione sarà siglata la convenzione tra Regione e Stato per il potenziamento delle squadre antincendio dei Vigili del Fuoco. La struttura unica riunisce le unità dei dipartimenti della Protezione civile e del Corpo forestale e per le attività antincendio anche il Corpo dei Vigili del Fuoco