Emirates assume: stipendio da 2.500 euro, casa a Dubai e altri benefit

Tutto quello che c'è da sapere sulla campagna di recruiting

Emirates torna a guardare all’Italia per ampliare il proprio organico. La compagnia aerea di Dubai ha avviato una nuova campagna di selezione con diverse giornate di reclutamento distribuite tra Milano, Venezia, Cagliari, Roma, Sorrento e Napoli.

Gli incontri, programmati in modalità open day, consentono a chiunque sia interessato di presentare la propria candidatura e conoscere nel dettaglio le opportunità offerte dal gruppo. L’azienda mette sul piatto un pacchetto economico e di benefit particolarmente competitivo.

Emirates assume, retribuzione e agevolazioni

Lo stipendio base parte da circa 2.500 euro netti al mese, a cui si aggiungono l’alloggio gratuito a Dubai, la copertura sanitaria, il trasporto da e per l’aeroporto e numerosi sconti su viaggi, shopping e attività nella metropoli degli Emirati Arabi. Le agevolazioni legate ai biglietti aerei non riguardano solo i dipendenti, ma anche i familiari e gli amici più stretti.

Il profilo dei candidati ricercati è ampio: neo laureati con brevi esperienze di tirocinio o lavori part-time, persone con almeno un anno di attività nel settore dell’ospitalità o del customer care, ma anche giovani interessati a intraprendere una carriera internazionale.

I requisiti richiesti

Nella nota ufficiale, Emirates sottolinea come tra le qualità richieste vi siano la motivazione a lavorare in un contesto multiculturale, l’attenzione al servizio, buone capacità relazionali e la predisposizione a gestire le procedure di sicurezza e di bordo. Tutti i nuovi assunti, prima di entrare in servizio, seguiranno un percorso di formazione intensivo presso la sede centrale di Dubai.

Per quanto riguarda i requisiti per diventare assistenti di volo, i candidati devono avere almeno 21 anni, conoscere l’inglese, essere alti almeno 160 cm, possedere un diploma di scuola superiore, soddisfare i requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi e non avere tatuaggi visibili.

I prossimi career day

5 settembre 2025 (Palazzo Doglio – Cagliari)

15 settembre 2025 (Grand Hotel Palace – Roma)

17 settembre 2025 (Hilton Sorrento Palace – Sorrento)

28 settembre (Grand Hotel Oriente – Napoli)

I partecipanti non sono tenuti a presentare domanda in anticipo. È raccomandato presentarsi alle ore 9 per effettuare la registrazione, muniti di passaporto, carta d’identità o patente di guida.

Emirates assume, 17.300 nuove risorse entro il 2025

Il piano di espansione è ambizioso: nel 2024 la compagnia ha già organizzato eventi di reclutamento in oltre 460 città distribuite nei sei continenti, con l’obiettivo di aumentare del 25% la propria squadra di assistenti di volo.

Attualmente Emirates conta più di 24.500 membri di equipaggio, di cui circa 860 italiani, e punta a inserire entro la fine dell’anno 17.300 nuove risorse, distribuite in 350 ruoli differenti.

I ricavi della compagnia aerea

La crescita sul fronte del personale va di pari passo con i risultati economici. Il gruppo ha chiuso l’ultimo anno fiscale, terminato il 31 marzo 2025, con ricavi per circa 39,6 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all’esercizio precedente.

L’utile ante imposte ha raggiunto i 6,2 miliardi, segnando un incremento del 18% e confermando Emirates come il gruppo aeronautico più redditizio al mondo. La compagnia aerea principale, Emirates Airlines, ha registrato l’utile più alto della sua storia, pari a 5,8 miliardi di dollari, a fronte di ricavi superiori ai 34,9 miliardi.