 Empoli-Palermo, D'Angelo: "Importante la continuità di risultati"
Empoli-Palermo, D'Angelo: "Importante la continuità di risultati"

Inzaghi non ha parlato per un problema di raucedine
CALCIO - SERIE B
di
Il Palermo porta a casa i tre punti contro l'Empoli dell'ex Alessio Dionisi. I rosanero provano a dare continuità a risultati e prestazioni superando un test importante al "Castellani". In sala stampa, nel post partita, c'è l'allenatore in seconda dei rosanero, Maurizio D'Angelo, che ha detto la sua in merito alla vittoria per 3-1 dei suoi. Inzaghi non ha parlato per un problema di raucedine.

“Era importante dare continuità di prestazione e risultati. Sapevamo di giocare contro una squadra in salute che ha qualità e quindi questa vittoria vale ancora di più. Pohjanpalo e Bani? Seguo quello che ha detto il mister, tre o quattro giocatori dovevano prendere in mano questa squadra e dargli un’anima – ha aggiunto -. La spina dorsale della squadra ha dato una consistenza e un’anima che fa ben sperare”.

Sulla sostituzione di Le Douaron? Sapevamo che avremmo avuto una prestazione importante e sappiamo che Vasic poteva darci velocità di manovra. Era una sostituzione tecnica e non di disciplina”, ha concluso il tecnico dei rosanero.

