Endas 2023, Erice scalda le pedane in vista delle finali nazionali

Al Pala Cardella il primo appuntamento di una stagione che culminerà con l’assegnazione dei titoli italiani nella struttura di Casa Santa

1' DI LETTURA

ERICE (TP) – Erice scalda le pedane in vista della finale del campionato nazionale di ginnastica artistica che si svolgerà a inizio giugno. Al Pala Cardella di Erice, atlete provenienti da tutto il Trapanese hanno dato vita al campionato regionale di Serie C e D di Endas Sicilia.

Il via alle gare alle 9 con i circuiti dedicati alle età comprese fra i 3 e gli 8 anni. Successivamente si sono sfidate le categorie Giovani, Ragazze e Junior, per finire con la categoria Allieve. Hanno partecipato: Asd Società Ginnastica Champion; Asd Società Ginnastica Victory; Asd Endas Trapani; Asd Marsala Gym Lab; Asd Le Farfalle Mazara. Oltre sette ore di sport e divertimento, sotto il coordinamento di Sergio Pace, presidente provinciale di Endas Trapani, nella struttura di Casa Santa che si appresta a ospitare fra poco più di un mese la fase successiva del campionato regionale. L’appuntamento è per il 23 aprile, quando sono attese le ginnaste di Serie B e Serie A che si contenderanno i posti per la fase nazionale, programmata dall’1 al 4 giugno, secondo il calendario disposto dall’Endas nazionale. Per l’evento sono attesi 500 atleti da tutta l’Italia.

“Queste giornate incarnano i veri valori dello sport. E’ un orgoglio vedere così tanti giovani esibirsi in uno sport come la ginnastica artistica, che richiede tanta disciplina, precisione e dedizione. Ed è veramente un privilegio far parte di questo movimento e rappresentarlo nella qualità di presidente regionale. Ringrazio Sergio Pace per aver realizzato questa importante manifestazione. Daremo seguito con la tappa regionale e con la finale nazionale Endas 2023”, dichiara il presidente regionale di Endas Sicilia, Germano Bondì.