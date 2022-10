Enel lancia EssenzialMente, il bonus per chi riduce i consumi

Ecco quanto vale e a chi spetta

Si chiama EssenzialMente ed è il bonus Enel per chi riduce i consumi.

Come riporta il Sole 24 Ore, la società di gestione dell’utility sta inviando in questi giorni una lettera ai clienti con cui li informa dell’introduzione di un piccolo incentivo economico per chi risparmia sull’elettricità. Nelle intenzioni di Enel servirà a «a risparmiare in bolletta e può farti guadagnare un bonus se consumi di meno».

I clienti del mercato libero che hanno consumi tali per cui il prezzo dell’energia (Prezzo Unitario, Pun) supera i 400 euro a megawattora potranno usufruire di una riduzione pari a 0,10 euro per ogni chilowattora risparmiato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per valutare la riduzione si raffrontano i consumi dell’ultimo trimestre 2021 con quelli del 2022. Il bonus si riconosce entro la seconda bolletta utile del 2023. O, in caso di recesso e/o voltura, con la bolletta di chiusura.

Se si è sottoscritto un contratto con Enel Energia da meno di 12 mesi, i dati di consumo vengono confrontati con i dati storici del Pod (codice identificativo del punto di fornitura).

A beneficiare del bonus dovrebbero essere 9 milioni di clienti per un costo totale a carico dell’azienda di un milione di euro.

Come sempre poi vengono ricordati i consigli per risparmiare energia

scollegare gli alimentatori dalla corrente quando non sono utilizzati;

evitare di lasciare accesi elettrodomestici in stand-by;

sbrinare frigo e congelatore appena compaiono formazioni di ghiaccio;

accendere gli elettrodomestici solo a pieno carico e nella fascia oraria più conveniente;

utilizzare lampadine a Led.

Gli esperti consigliano di usare elettrodomestici con una classe energetica elevata e di utilizzare le pompe di calore per riscaldare.