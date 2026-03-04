Energia, finanziamenti agevolati alle famiglie in Sicilia

Le parole di Schifani e Colianni

PALERMO – La Regione getta le basi per un avviso di prossima pubblicazione, oggi apprezzato in giunta, per concedere finanziamenti a tasso agevolato e a breve-medio termine, alle famiglie siciliane con redditi bassi per l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica.

Si tratta delle base giuridica di un avviso che attua la misura di contrasto della povertà energetica proposta dall’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, già approvata nella Finanziaria regionale 2026-2028, con una dotazione pari 12 milioni di euro gestita da Irfis FinSicilia Irfis che a breve pubblicherà il bando relativo.

Schifani: “Contrastiamo la povertà energetica”

“Questa misura che impegna 12 milioni di euro conferma l’impegno del mio governo a favore della transizione energetica e l’attenzione costante verso le fasce più deboli della popolazione -dice il presidente della Regione Renato Schifani – Contrastiamo la povertà energetica favorendo l’autoconsumo in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale”.

“Il provvedimento legato alla misura di energia solidale – aggiunge l’assessore Colianni – nasce dalla volontà di sostenere i redditi più bassi, promuovendo modelli di autoconsumo energetico che coinvolgano direttamente le famiglie siciliane. Allo stesso tempo, intendiamo contribuire in modo concreto alla transizione energetica, un percorso nel quale la Sicilia è ormai protagonista a livello nazionale. Mettiamo in campo interventi e risorse tangibili, capaci di offrire risposte sociali ampie e durature”.