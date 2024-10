Numerosi i messaggi di cordoglio sui social

ENNA – “Lo conoscevo da sempre, era un ragazzo dolcissimo”. “Sono amico di suo zio, era davvero un ragazzo d’oro”. Sono alcuni dei messaggi di commento di una città in lutto, Enna, per la morte di Ugo Vinci, il 24enne che ha perso la vita in un incidente stradale ieri sera.

La tragedia si è consumata lungo la strada che circonda il lago e l’autodromo di Pergusa. “Poveri genitori – scrive Luigia su Facebook – non ci sarà mai consolazione”. Altri, come Elisa, compagna di scuola del ragazzo in passato, affida il suo dolore a un emoticon affranto e si limita a un laconico “Ciao Ugo”.

Una tragedia immane

Giovanna parla di “tragedia immane”. “Caro Ugo – scrive su Facebook – mi hai lasciata sgomenta e senza parole. Ti conosco da sempre, te e tuoi genitori e zio, miei fraterni e amici di sempre”. “Che Dio ti accolga a braccia aperte – fa eco Stella – e provi a consolare la tua famiglia”.

Il ragazzo studiava Medicina a Enna. Ieri sera era in macchina con due amici. È successo a Pergusa alle 22.35. Era seduto sul sedile posteriore di una Fiat. A un certo punto l’auto, per ragioni che non sono state ancora chiarite, si è ribaltata finendo sulla recinzione della pista dell’autodromo.

Il mezzo è stato sequestrato

In pochi attimi la vettura ha preso fuoco. I due ragazzi che erano seduti davanti sono riusciti a scendere dal veicolo, mentre Ugo, che era dietro, purtroppo non c’è riuscito. Vani sono stati per lui i soccorsi del 118, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità ennese.

Intanto il magistrato di turno dell’ufficio requirente diretto dal procuratore Stefania Leonte, ha disposto il sequestro del mezzo. E nelle prossime ore sarà istruito un fascicolo d’inchiesta.

