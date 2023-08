Enna, domate le fiamme dell’incendio divampato sotto il viadotto Euno

Stamani le attività di bonifica e la conta dei danni

1' DI LETTURA

ENNA – E’ stato spento, nel corso della notte, l’incendio divampato sotto il viadotto Euno, nei pressi dello svincolo della autostrada e che ha risalito le pendici del monte Enna sin sotto la Rocca di Cerere e il castello di Lombardia.

Le operazioni

Due elicotteri e due canadair in azione con le grandi difficoltà del reperimento dell’acqua. Impossibile prenderla dalle dighe, quasi tutte sotto il livello di guardia a causa della siccità, i canadair hanno dovuto raggiungere la costa con le difficoltà derivanti dal mare molto agitato che ha rallentato le operazioni di carico dell’acqua. Stamani le attività di bonifica e la conta dei danni che si prevedono ingenti dato che è andato in fiamme anche un pezzo di bosco. Riaperto in tarda serata anche lo svincolo dell’autostrada, chiuso ieri su indicazione della Prefettura di Enna