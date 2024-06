Enna, è emergenza acqua: “Riaprire 6 pozzi in provincia”

Chiesta l'attivazione dei Coc nel Comuni

ENNA – “In veste di presidente dell’Ati Enna sono stati nominato come soggetto attuatore del progetto, finanziato dalla Protezione Civile e dalla Cabina di regia regionale, per l’apertura di sei pozzi in provincia nel più breve tempo possibile. Intanto, come ATI, rimaniamo in assemblea permanente”.

Così il presidente dell’Assemblea territoriale idrica di Enna, l’avvocato Nino Cammarata, annuncia le iniziative in atto per l’emergenza idrica.

“Una situazione delicata”

“Siamo stati a Palermo, per partecipare a una riunione alla Presidenza della Regione, convocati dal direttore della Protezione Civile Cocina, e immediatamente abbiamo invitato i sindaci a essere presenti in assemblea – spiega Cammarata -. Innanzitutto ogni sindaco dovrà istituire il Centro operativo comunale (COC), che si occuperà di fronteggiare qualunque tipo di situazione per essere di sostegno alla cittadinanza”.

“Stamattina – conclude il presidente – si è tenuta una riunione dell’assemblea dei sindaci sul tema dell’emergenza idrica. Domani siamo stati convocati in Prefettura, da Sua Eccellenza il prefetto, per lo stesso tema. La nostra convocazione permanente dell’assemblea mira proprio a consentire aggiornamenti costanti e quotidiani sulle attività che vengono svolte.

Per quanto ci riguarda siamo all’opera per garantire ogni servizio o quantomeno ogni minor disagio alla popolazione”.