 Enna, in carcere patrigno orco per violenza sessuale su una 14enne
Enna, in carcere patrigno orco per violenza sessuale su una 14enne

L'ex compagna e le altre figlie minori minacciate per tre anni
POLIZIA
di
ENNA – Orrore a Enna, arrestato patrigno orco per violenza sessuale su una minore di 14 anni. Un incubo che per la vittima è iniziato all’età di 11 anni. Nel nucleo familiare dell’uomo, che deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia, c’erano la ex compagna e altre ragazzine minorenni.

L’uomo è stato portato in carcere dai poliziotti della questura di Enna lo scorso 27 gennaio, ma la notizia è stata diffusa oggi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Enna. Le indagini disposte dalla procura hanno consentito agli investigatori di attivare il “codice rosso” e sentire la parte offesa, alla presenza del pm titolare delle indagini, per acquisire ulteriori elementi di prova. In brevissimo tempo sono stati raccolti numerosi gravi indizi di colpevolezza.

Si è appurato, infatti, che l’uomo per circa tre anni non solo avrebbe abusato sessualmente della figliastra ma avrebbe anche imposto delle regole severe a tutti i componenti della famiglia. Le conseguenze per chiunque avesse raccontato il “segreto di famiglia” sarebbero state percosse e minacce del rischio dell’intervento degli assistenti sociali, che avrebbero diviso le bambine dalla madre, collocandole in diverse strutture.

