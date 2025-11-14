 Enna, lavori e senso unico alternato allo svincolo A19 per Palermo
Enna, lavori e senso unico alternato allo svincolo A19 per Palermo

Nessun problema nelle rampe in entrata e uscita verso Catania
LA NOTA
di
1 min di lettura

ENNA – Fra lunedì 17 novembre e venerdì 28 novembre 2025 sarà istituito un senso unico alternato nelle rampe dello svincolo di Enna della A19. Sarà regolato con un semaforo in corrispondenza delle rampe, in direzione Palermo, lungo la Palermo-Catania.

Il provvedimento garantirà agli automobilisti di usufruire della rampa di ingresso e della rampa di uscita in direzione Palermo. Questo senza dover patire alcun disagio. Resteranno, invece, pienamente fruibili e senza alcuna limitazione le rampe di ingresso e uscita autostradale verso Catania.

I lavori da completare

Durante questo periodo verranno eseguiti, in piena sicurezza, alcuni lavori di rifinitura sul viadotto Euno e sulle rampe dello svincolo di Enna. Prosegue l’impegno di Anas, in piena sinergia con la Regione Siciliana, finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza dell’autostrada “Palermo-Catania” a beneficio degli utenti in transito.

