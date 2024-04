Enna, si dimettono 5 assessori di Dipietro: in arrivo un rimpasto

C’è anche la vicesindaca Ornella Romano

ENNA – Cinque assessori della giunta comunale di Enna, appartenenti all’ Mpa e a Italia Viva, hanno formalizzato le dimissioni: Walter Cardaci, Gaetano Catalano, Francesco Di Venti, la vicesindaca Ornella Romano (tutti dell’Mpa), e Francesco Alloro (Iv). Tra le ipotesi della rottura, il rimpasto deciso dal sindaco Maurizio Dipietro che avrebbe programmato un cambio di 4 assessori, di cui 2 dell’Mpa e uno di Italia Viva.

I nomi in lizza sarebbero Gaetana Palermo e Biagio Scillia, quest’ultimo di Fratelli d’Italia, il cui approdo consentirebbe a FdI, con Dante Ferrari, di entrare in Consiglio comunale. Ma secondo altre fonti politiche, pure Rosalinda Campanile, più volte assessore e più volte dimissionaria, in contrasto con il sindaco, esponente di Siamo Enna, sarebbe in lizza per un posto nella giunta. E questo avrebbe scatenato una reazione da parte degli alleati.

La nota dei consiglieri

I consiglieri Nico De Luca, Roberto Mistretta, Massimo Rizza (Italia Viva), Rosalinda Campanile (Siamo Enna), Paolo Gloria e Rosario Vasapollo (Uniti per Enna), Biagio Scillia (Liberamente) e Gaetana Palermo del Gruppo Misto, in una nota, affermano di apprendere con stupore delle dimissioni. “Auspichiamo – affermano – di ritrovare quelle ragioni umane, politiche e amministrative che per nove anni ci hanno consentito, con il prezioso apporto degli amici del MPA, di raggiungere grandi risultati in una città che abbiamo trovato sporca, senza investimenti e mal governata alla quale abbiamo cambiato in meglio il volto”.

Le parole dell’assessore dimissionario

Dal canto suo, l’assessore dimissionario Francesco Alloro in una nota scrive: “In un momento in cui alcuni personaggi politici che siedono a Sala d’Euno da decenni sgomitano e battono i piedi per uno strapuntino dentro il Palazzo, io ho deciso di fare un passo indietro. Nella vicenda del rimpasto della Giunta, che qualcuno curiosamente si ostina a definire “rilancio dell’attività amministrativa”, non ho percepito niente di tutto ciò e quindi ho deciso di non starci”.

“L’ho fatto perché non accetto l’idea secondo cui la politica si possa ridurre al solo tatticismo e all’esclusiva ricerca sfrenata dei numeri, senza una visione di respiro largo”.

