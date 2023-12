Enna, una studentessa 17enne vendeva hashish: arrestata

“Permanenza in casa”

ENNA – Vendeva hashish ai suoi coetanei, altri undici ragazzini tutti minorenni. Per questo i carabinieri di Enna hanno arrestato una studentessa 17enne. È accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per la ragazzina, la Procura per i minorenni di Caltanissetta ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della sezione Radiomobile di Enna.

I controlli

Secondo quanto trapelato, nei giorni scorsi l’Arma ha intensificato i controlli nei luoghi classici della movida ennese. A quel punto, sospettando che fosse proprio lei, la 17enne, a vendere il fumo ai suoi coetanei, hanno fatto partire una perquisizione. E la droga era proprio nella sua stanza. L’hashish era già frazionato in dosi, dentro la cassa armonica della sua chitarra.

Il sequestro

Inoltre sono stati sequestrati anche dei contanti. Una volta che i sospetti si sono concretizzati, la giovane è stata arrestata. Nel corso del 2023 sono sessanta, nel capoluogo ennese, le persone segnalate alla Prefettura quali consumatori o detentori di stupefacenti. Una ventina di essi sono minorenni. I carabinieri annunciano che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, anche durante le festività natalizie.

