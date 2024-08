Enti locali e autonomia, Asael a Governo e Ars: “Confrontiamoci”

L’associazione mette nero su bianco le priorità

PALERMO – Dall’applicazione in Sicilia del decreto “Salva casa” agli effetti della riforma dell’abuso d’ufficio, dall’autonomia differenziata agli organici degli enti locali ridotti all’osso, passando per le unioni dei comuni, i distretti socio-sanitari e i bilanci.

Sono questi alcuni dei temi che l’Asael, l’associazione siciliana amministratori enti locali, guidata da Matteo Cocchiara, chiede un confronto con la politica isolana. Richiesta contenuta in una nota inviata al governatore Renato Schifani, agli assessori Andrea Messina e Alessandro Dagnino, al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e ai gruppi parlamentari.

Il consiglio regionale dell’associazione, a fine luglio, ha messo nero su bianco quelle che considera le priorità per comuni ed province dell’Isola per le quali “necessitano urgenti e congrue soluzioni”. Anzitutto l’autonomia differenziata che potrebbe incidere sulla specialità statutaria della Sicilia ma anche le carenze di organici, con gli enti locali che devono fare i conti con i pensionamenti, la mancanza di turn over, il blocco delle assunzioni e la necessità del completato orario a 36 ore.

E ancora la riforma dei distretti socio-sanitari che hanno difficoltà di spesa e nei cui processi servirebbe un maggior coinvolgimenti dei comuni, la finanza locale, gli effetti del “Salva casa” che potrebbe avere riflessi sui comuni.