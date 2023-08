Era caduto da cavallo: il piccolo Giuseppe è uscito dal coma

Buone notizie dall’ospedale di Catania per il bambino di 10 anni

CATANIA. E’ uscito dal coma, è sveglio e respira autonomamente Giuseppe, il bambino di 10 anni caduto da cavallo la settimana scorsa a Cerami, in provincia di Enna. Sono finalmente tutte positive le notizie che trapelano dall’ospedale Garibaldi di Catania. Giuseppe è ricoverato da sabato in Rianimazione.

Lo avevano trasferito qui con l’elisoccorso, per un quadro clinico che sulle prime sembrava disperato. Ma la grande forza di questo ragazzo, e ovviamente le cure dei medici, hanno fatto sì che la situazione evolvesse per il meglio. Secondo quanto trapela da voci dall’ospedale, il ragazzo non vedrebbe già l’ora di tornare a casa.

Ovviamente per ora non se ne parla, ma la prognosi non è più riservata e potrebbe davvero essere questione di poco. La notizia è già in qualche modo circolata sui social. Già nella tarda mattinata qualche amico di Facebook aveva già diffuso l’indiscrezione che Giuseppe fosse uscito dal coma. Poi la conferma, nella tarda mattinata.

L’incidente, si ricorda, è avvenuto sabato scorso a Cerami. Immediatamente i genitori lo hanno portato in ospedale a Nicosia. Da qui la decisione di optare per il trasferimento urgente in elisoccorso. Poi i primi soccorsi, la grande preoccupazione per il trauma che aveva riportato. E infine la speranza che cresceva sempre più con il passare delle ore. Adesso Giuseppe è fuori pericolo.