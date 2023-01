Ergastolo ostativo, attesa la decisione della Cassazione sul dl Meloni

Giovedì il verdetto sulla compatibilità delle nuove norme con la Costituzione

ROMA – Domani si conoscerà la decisione della Cassazione sulla compatibilità con la Costituzione delle nuove norme sull’ergastolo ostativo, varate dal governo Meloni con il dl 31 ottobre 2022 n.162 che contiene anche altre misure urgenti. La camera di consiglio dei supremi giudici si svolge oggi e, come da norme, non è partecipata nè dalla procura nè dalla difesa del detenuto all’ergastolo ostativo. Un caso emblematico arrivato per dubbi di costituzionalità fino alla Consulta che ha restituito gli atti agli ‘ermellini’ lo scorso 8 novembre proprio per l’entrata in vigore delle nuove norme. Da difesa e Pg solo atti scritti.