 Erice, due arresti per droga
All’arrivo dei carabinieri lancia un sacchetto di droga dalla finestra

In una casa vicino alla funivia
ERICE
di
1 min di lettura

I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato due pregiudicati di 23 e 39 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Li hanno sorpresi in una casa poco distante dalla stazione della funivia. I militari avevano notato uno strano viavai di persone.

Il più giovane ha lanciato dalla finestra del bagno un sacchetto, recuperato e nascosto dal 39enne. Dentro c’erano 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Dopo la convalida al 23enne è stato imposto l’obbligo di presentazione. A piede libero l’altro indagato.

