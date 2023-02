Un altro operaio si è salvato. Indagano la polizia e i vigili urbani

ERICA CASA SANTA (TP) – Purtroppo non ce l’ha fatta l’operaio rimasto vittima dell’infortunio sul lavoro verificatosi il 27 gennaio scorso in via Filippo Corridoni a Erice Casa Santa.

L’operaio è morto in ospedale dopo una lunga agonia, per le gravi ferite riportate, cadendo da un ponteggio, che è ceduta improvvisamente, mentre con un altro operaio, che si è salvato perché imbracato, era intento a smontare un ascensore. Le indagini sono condotte da polizia e vigili urbani.