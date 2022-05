Erice, torna la paura: grosso incendio, in azione i mezzi aerei

La montagna di nuovo in fiamme

A distanza di poco più di venti giorni un nuovo incendio minaccia Erice, in provincia di Trapani. Un vasto rogo, con un’alta colonna di fumo nero, si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona di San Cusumano, lato montagna: in azione diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la protezione civile e un elicottero della forestale.

Il precedente

Un incubo che torna dopo l’inferno vissuto da residenti e turisti nella prima settimana di maggio, quando le fiamme partite dalla zona della funivia avevano già distrutto ettari ed ettari di macchia mediterranea. lambendo le abitazioni. In tanti avevano dovuto abbandonare le proprie case per evitare rischi.

Le fiamme spente dopo diverse ore

In quel caso le squadre dei vigili del fuoco avevano lavorato ininterrottamente contro il rogo: si propagava velocemente a causa del forte vento che aveva raggiunto i 50 chilometri orari. Anche oggi le fiamme vengono alimentate dallo scirocco: non è escluso che a provocarle sia stato qualcuno che ha dato fuoco a rifiuti e pneumatici. Gli accertamenti sono in corso.

L’intervento

L’area sarà sorvolata a breve anche dai mezzi aerei, specialmente nelle zone più impervie e quindi difficilmente raggiugibili dalle squadre via terra. Chiusa al traffico, intanto, la strada provinciale 20 in direzione di San Vito.