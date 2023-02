Erice, la frenata e poi l’incidente: così è morto un 72enne nella sua motoape

La dinamica dello scontro con una Bmw

ERICE (TRAPANI) – Incidente stradale mortale stamane tra la frazione di Napola e Crocci, in territorio di Erice. Ad avere la peggio il conducente di una motoape che si è scontrata con una Bmw. La vittima è Antonino Franco 72 anni.

Sull’asfalto i segni di una frenata di oltre 40 metri. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto la zona per Franco non c’era ormai più niente da fare. Sbalzato dall’abitacolo è morto sul colpo. Proveniva da una strada sterrata e si stava immettendo sulla Provinciale 34 quando è stato travolto da una Bmw che procedeva da Crocci verso Napola. Il conducente ha frenato, ma complice la velocità sostenuta non è riuscito ad evitare l’impatto.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili urbani di Erice, la polizia stradale, i vigili del fuoco e una ambulanza del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.