Erice: morto Luigi Nacci, presidente del consiglio comunale

Il cordoglio della comunità

ERICE (TRAPANI) – E’ morto dopo una lunga malattia l’attuale presidente del consiglio comunale di Erice (Tp), Luigi Nacci. Nel tempo ha anche ricoperto la carica di vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Ignazio Sanges. “Nacci ha sempre dimostrato un profondo legame con la comunità, di cui si è preso cura come ha fatto coi propri pazienti”, ha commentato il sindaco Daniela Toscano.

Il cordoglio dell’Ordine dei medici

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani, dottor Vito Barraco, e tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine, sono affranti per la prematura scomparsa di un collega molto apprezzato sia dal punto di vista umano che professionale. Luigi Nacci fu anche consigliere dell’Ordine dei Medici di Trapani e contribuì all’affermazione di quei principi etici e morali che questo Ente si prefigge da sempre nel pieno rispetto della professione medica. Così si legge in una nota. “La morte dell’amico e collega Luigi Nacci – dichiara il presidente dell’Ordine, Vito Barraco – lascia un vuoto incolmabile in ognuno di quelli che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la sensibilità e la dedizione alla professione. Sempre pronto a sostenere, anche con una buona parola, i tanti pazienti che hanno affollato il suo studio medico. Ai familiari tutti vanno le nostre sentite condoglianze”. I funerali del dottor Luigi Nacci si terranno domani, mercoledì 27 marzo, presso la Chiesa di San Michele in territorio di Casa Santa-Erice.