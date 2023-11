Erice, seda una lite tra studenti: professore rischia di perdere l’occhio

Il pugno e l'intervento degli agenti

ERICE (TRAPANI)- Rischia di perdere la vista da un occhio un docente dell’istituto ‘Sciascia-Bufalino’ di Erice che ha avuto la peggio per sedare un litigio due studenti. Il professore è stato infatti centrato da un pugno in pieno volto ed è finito all’ospedale. E’ accaduto stamattina. I due studenti, uno è minorenne, si sono accapigliati nel corso dell’assemblea di istituto che in quel momento si stava svolgendo all’interno della palestra della scuola.

Presto, tra i due, la discussione si è trasformata in uno scazzottata. Per scongiurare che la situazione degenerasse, il professore, titolare della cattedra di francese, è intervenuto e nel tentativo di separarli è stato colpito da un pugno in pieno volto finendo all’ospedale. A scuola sono intervenuti gli agenti della squadra volante di Trapani, incaricati delle indagini.