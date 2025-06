Eruzione Etna, Caputo: “Serve maggiore sicurezza per i cittadini”

Il sindaco di Belpasso: "Perché è stato consentito di portare turisti in quota?"

BELPASSO (CATANIA) – La recente eruzione dell’Etna, che mattinata di ieri, lunedì 2 giugno, alle 5:30, ha fatto scattare il sistema di preavviso Etnas con un’allerta di “altissima probabilità di accadimento”, ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza di turisti e residenti.

L’eruzione ha provocato il crollo di una parte del cratere di Sud-Est, generando una colonna di fumo alta chilometri e flussi piroclastici, portando gli escursionisti a lasciare in fretta e furia i sentieri. L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) aveva confermato che il tremore vulcanico aveva raggiunto livelli molto elevati.

“Abbiamo corso un grave pericolo e mi dispiace se che ne parli poco”, ha dichiarato il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’efficacia del sistema Etnas, strumento prezioso fortemente voluto dal dirigente della Protezione Civile, Salvo Cocina. Tuttavia, lo stesso Caputo ha lamentato la chiara assenza di azioni conseguenti all’allerta.

“Il sistema di preavviso Etnas funziona benissimo, ma a cosa serve se poi non si prendono provvedimenti? A svegliarti di notte o di primo mattino?”, ha aggiunto evidenziando il rischio corso e la necessità di una maggiore consapevolezza sui pericoli legati all’attività vulcanica.

“Perché è stato consentito portare turisti in quota? Ieri è stata solo fortuna, ma non si può contare sempre sul caso,” ha affermato, criticando la scelta di permettere l’accesso ai turisti in quota nonostante l’evidente allerta, e ribadendo con forza la necessità di misure più restrittive e immediate.

“Serve una forte presa di coscienza sui rischi e bisogna interdire il perimetro individuato dalla Protezione Civile, quando necessario. Non possiamo pensare solo al denaro,” ha aggiunto, mettendo in luce la priorità della sicurezza sulla mera speculazione economica.

“Le autorità competenti devono adottare misure più incisive per garantire la sicurezza della popolazione e dei visitatori, anteponendo la tutela della vita umana a qualsiasi altra considerazione. Porterò io stesso, all’attenzione del nuovo Prefetto, la situazione,” ha concluso il sindaco.