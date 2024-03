Esce per una passeggiata e viene aggredita da un 22enne, arrestato per violenza sessuale

La ragazza è stata palpeggiata da un giovane

CHIARI (BRESCIA) – Un 22enne nella notte di oggi, 15 marzo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Il ragazzo è accusato di aver aggredito una donna di 31 anni lungo viale Mellini a Chiari, in provincia di Brescia. La vittima sarebbe poi riuscita a liberarsi e a chiamare i carabinieri che, poco dopo, hanno fermato il 22enne e condotto in carcere.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22 di ieri. La 31enne era uscita di casa, nel centro di Chiari, per una passeggiata. Arrivata in viale Mellini, sarebbe stata avvicinata da un ragazzo che avrebbe provato a violentarla. Lo sconosciuto le avrebbe messo una mano attorno al collo, mentre con l’altra la palpeggiava nelle parti intime. Il giovane, inoltre, avrebbe provato anche a strapparle i vestiti. La ragazza è riuscita a liberarsi e a raggiungere una zona più illuminata, nonostante il suo aggressore avesse provato a inseguirla per diversi metri.

Subito dopo la chiamata alle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto e individuato il 22enne, un ragazzo di origine tunisina senza fissa dimora. Il ragazzo è stato arrestato e condotto nel carcere di Brescia con l’accusa di violenza sessuale. La ragazza, inoltre, mostrava segni di evidenti ferite. Per questo motivo si è fatta medicare al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 12 giorni.