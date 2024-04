Escursioni Etna, la graduatoria scorre ma spunta sempre la stessa ditta

Un intoppo che rischia di fare passare altro tempo

CASTIGLIONE DI SICILIA – Potrebbe sembrare un gioco dell’oca: si va avanti, ma poi si finisce sulla casella di partenza. Invece è la storia della gara d’appalto per le escursioni sull’Etna passando dalla parte di pista altomontana di proprietà del Comune di Castiglione di Sicilia. Perché la revoca a una delle aziende, annunciata da LiveSicilia, è in effetti avvenuta e la graduatoria scorre. Ma l’impresa che c’è più giù nell’elenco è la stessa a cui la licenza è appena stata tolta: la Stae srl.

Lo sfortunato appalto

È gennaio 2023 quando il municipio castiglionese, nel cui territorio ricade uno spicchio di Etna con accesso ai crateri sommitali dal versante Nord, bandisce una gara d’appalto per sette licenze. Il permesso, cioè, di calcare la strada che porta a quota 3000, con le conseguenze che ne derivano in termini di opportunità di sfruttamento del turismo. La procedura a evidenza pubblica – la seconda, poiché la prima era stata annullata – si conclude a giugno di quell’anno.

Le sette licenze se le aggiudicano tre la Etna Travel Service, due la cooperativa Etnalcantara, una la coop Gold service e l’ultima la Stae srl. Quest’ultima, insoddisfatta per avere ottenuto un punteggio utile per solo una delle licenze che voleva, fa ricorso al Tar e la procedura si blocca in attesa che si esprimano i giudici amministrativi di Catania. A novembre il ricorso di Stae viene dichiarato inammissibile e infondato.

Il contratto non firmato

Bisogna arrivare a gennaio 2024 perché le società aggiudicatarie vengano convocate per la firma del contratto. Dopo qualche ulteriore tentennamento, la data per firmare è fissata per il 27 febbraio 2024. Ma la Stae non si presenta e viene indicata, nel verbale della seduta di stipula, come assente ingiustificata.

Nei giorni precedenti, infatti, la società – rappresentata dall’ingegnere Luciano Rigaglia – aveva obiettato a proposito della necessità che, prima della firma, le aziende vincitrici dovessero presentare il “piano di sicurezza, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pista altomontana”. Per la stazione appaltante, invece, il capitolato d’appalto parlava chiaro: c’è scritto che deve essere presentato “prima dell’inizio delle attività escursionistiche“. E cioè dopo la firma.

La questione resta irrisolta. Il Comune di Castiglione di Sicilia avvia le procedure di revoca dell’aggiudicazione alla Stae srl e, nel frattempo, anche quelle di escussione della polizza fidejussoria che la società aveva dovuto stipulare al momento della presentazione della propria offerta. A questo punto, secondo la procedura, il municipio castiglionese rispolvera la graduatoria integrale e va a recuperare l’ottava azienda in elenco. A cui dovrebbe toccare la licenza revocata alla Stae.

La Stae dietro alla Stae

Solo che l’ottava azienda è sempre la Stae. Il fatto è che, spiega il responsabile della gara nella determina di scorrimento della graduatoria, l’azienda ha “concorso, in aderenza a quanto previsto dal bando di gara, all’assegnazione di due autorizzazioni (cosiddetta offerta plurima)”. E poiché ciascuna autorizzazione è qualificata “come lotto indipendente“, la stazione appaltante è tenuta in ogni caso a convocare di nuovo la Stae.

La settima licenza resta dunque in ostaggio della burocrazia e di una procedura che deve ripartire, a questo punto, dalla casella del 27 febbraio 2024. Quella, cioè, della convocazione per la firma del contratto.

Se Stae srl non si presenterà nemmeno stavolta, ricominceranno le procedure di revoca e passeranno altre settimane. Per poi provvedere a un ulteriore scorrimento della graduatoria. Mentre resta il dubbio, non ancora fugato, che l’impresa possa ricorrere nuovamente al Tribunale amministrativo regionale di Catania. La stagione delle escursioni è di nuovo dietro l’angolo.