Lo hanno portato all'ospedale Cannizzaro e affidato ai medici

CATANIA – Un escursionista 73enne di origine argentina è rimasto ferito al braccio a Monte Frumento delle Concazze, sul versante orientale dell’Etna. L’uomo è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dall’elicottero Drago 142 del reparto volo di Catania.

L’intervento di soccorso

Disorientato e in evidente stato confusionale, spiegano i Vigili del fuoco, l’uomo è stato raggiunto da personale elisoccorritore ed è stato messo in salvo. Per portarlo sull’elicottero è stato utilizzato un verricello.

Poi il ferito è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato ai medici.