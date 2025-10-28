Esorcisti contro Hallowen: “Volete esporre i vostri figli alla stregoneria?”

L'allarme: "Canale di iniziazione al mondo delle tenebre"

L’Associazione Internazionale Esorcisti (Aie) lancia un avvertimento contro Halloween, definendola una festa tutt’altro che innocente. In un video diffuso su YouTube in più lingue, l’Aie sostiene che dietro travestimenti, zucche e dolcetti si nasconda “l’ombra del male” e invita i genitori a vigilare sui più piccoli.

“Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni o esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita?”. Si apre così il filmato, che intende mettere in guardia le famiglie dai pericoli spirituali legati alla ricorrenza del 31 ottobre.

L’associazione spiega che, dietro quella che viene ormai considerata una festa commerciale importata dagli Stati Uniti, sopravvivono elementi che rimandano a pratiche esoteriche e culti antichi. “In diversi casi, Halloween è diventato un canale indiretto di iniziazione al mondo delle tenebre, che rende le persone più vulnerabili all’azione del maligno”, si legge nel messaggio diffuso dagli esorcisti.

Halloween, l’appello degli esorcisti ai genitori

Il video, tradotto in italiano, spagnolo, inglese e altre lingue, lega la festa al culto celtico di Samain, alla magia, alla neostregoneria e al satanismo. “Halloween è oggi associato a simboli del terrore, dell’occulto e del demoniaco”, affermano. Gli esorcisti parlano di una “celebrazione svuotata di fede, che rischia di alimentare inconsapevolmente una cultura della morte e della paura”.

L’allarme riguarda soprattutto i minori. Secondo l’Aie, Halloween sarebbe utilizzato come un “cavallo di Troia” per introdurre bambini e adolescenti in ambienti legati all’occulto, anche attraverso iniziative culturali o piattaforme online che si presentano come innocue.

“Anche il periodo che precede Halloween – precisa l’associazione – è usato per introdurre bambini e giovani in ambienti legati all’occulto, spesso nascosti dietro associazioni culturali o siti web apparentemente innocui”.

Da qui l’appello ai genitori e alle comunità cristiane a “vigilare, educare e proporre alternative basate sulla luce della fede”. Il filmato si chiude con un messaggio positivo: “Goditi la vita, goditi la luce. Goditi Dio che ti ama”.

