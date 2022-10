Esplode una casa: un morto e una donna incinta estratta viva, si cercano altre persone

I detriti sono finiti sopra un pulito in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite

Un’esplosione ha distrutto un’abitazione a Torre, nel comune di Lucca, vicino alla strada provinciale della Valfreddana, e ne ha investita un’altra. Si teme per la vita di alcune persone. Dalle prime notizie si apprende che una donna incinta è stata salvata dai vigili del fuoco e successivamente anche una seconda persona. I due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Pisa e Lucca.

Si sta verificando la presenza di altre tre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. Sarebbero due anziani e una persona di 17 anni. Sul posto il 118 con l’elicottero.

I detriti – probabilmente l’esplosione è stata causata da una fuga di gas – sono finiti sopra un pulmino in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all’ospedale di Lucca.

L’esplosione, come fanno sapere i vigili del fuoco, si è verificata alle 14:45 di oggi. I vigili del fuoco hanno spiegato anche che l’esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore a Lucca. Sul posto stanno arrivando anche le unità cinofile e le squadre Usar.