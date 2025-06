Estate 2025, scatta il primo esodo: previsto traffico intenso

Per i rientri si prevede un consistente aumento nel pomeriggio di domenica

ROMA – Scatta il primo esodo estivo in occasione dell’ultimo fine settimana di giugno. La previsione di Viabilità Italia è che le partenze verso le località di vacanza avvengano a partire dal pomeriggio di oggi e si mantengano intense anche nella giornata di sabato e per la domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio.

Estate 2025, scatta il primo esodo

Per i rientri si prevede un consistente aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana. A Roma, la concomitanza con la festività dei Santi patroni Pietro e Paolo potrebbe determinare un ulteriore aumento gli spostamenti dalla Capitale di domenica 29 giugno.

Il bollino è dunque giallo, traffico intenso, per sabato e domenica prossimi. Il primo bollettino rosso, che segnala possibili criticità, è previsto per venerdì 4 e domenica 6 luglio.

Viabilità Italia, presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale, opera come Centro di coordinamento nazionale in materia, ha il compito di fronteggiare situazioni di crisi e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune.