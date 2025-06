Estorsione ai danni di una donna nel Nisseno: arrestata una 47enne

Una vicenda che sarebbe andata avanti per anni

CALTANISSETTA – Una 47enne è stata arrestata da carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, in un paese della provincia. L’accusa è di estorsione ai danni di una donna vulnerabile. Assieme a un’altra donna, che è stata denunciata, per anni avrebbe costretto la vittima a dare dei soldi, migliaia di euro in più dazioni, con la minaccia di denunciarla ai carabinieri per un inesistente danno a un’auto.

La 47enne è stata arrestata in flagranza mentre riceveva del denaro. La complice, non presente in quel momento, è stata denunciata in stato di libertà. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.