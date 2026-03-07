L'interrogazione della deputata regionale del M5s

CATANIA – La questione è quella delle procedure di esubero dei 52 lavoratori della Sifi. Società acquisita dal gruppo farmaceutico spagnolo Faes Farma soltanto nove mesi fa.

Sifi, interrogazione di Lidia Adorno

Sulla questione è intervenuta la deputata Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle. “Non si comprende come si sia repentinamente arrivati a questi licenziamenti, considerato che l’investimento avrebbe dovuto segnare l’inizio di un percorso di espansione e di innovazione nel segmento del settore farmaceutico oftalmologico e della produzione di lenti intraoculari”.

Da qui la presentazione di un’interrogazione parlamentare al presidente della Regione, Renato Schifani, all’assessore alle Attività produttive e alle assessore delle Politiche sociali e del Lavoro. Per cercare di comprendere quali iniziative il governo regionale intenda intraprendere al fine di tutelare i 52 lavoratori in esubero e favorire percorsi di ricollocazione e riqualificazione, così da tutelare i livelli occupazionali.

“Occorre che il governo regionale attivi con urgenza – ha osservato la deputata Lidia Adorno – un tavolo di crisi con la proprietà, le parti sociali e le istituzioni per verificare la coerenza tra gli annunciati investimenti e la contestuale riduzione del personale. Bisogna mantenere i livelli occupazionali, affinché nessun posto di lavoro possa essere perso e conoscere il piano industriale dell’azienda”.