Etna Comics 2026, Guia Jelo madrina dello spazio ‘Taboocom’

Linguaggi del corpo

CATANIA – Guia Jelo, reduce dal successo della tournée nazionale del Teatro Stabile, sarà la madrina dello spazio ‘Taboocom’ di Etna Comics 2026, in programma dal 30 maggio al 2 giugno al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania. Nell’area del Festival dedicata ai linguaggi del corpo, della femminilità, dell’identità e delle relazioni, curerà la masterclass dal titolo ‘Sesso narrativo e descrittivo, nella recitazione – La chiave Junichiro Tanizaki’, che esplorerà il modo in cui l’intimità viene costruita in scena: non come esposizione, ma come linguaggio espressivo e narrativo. Il corpo diventa spazio scenico, luogo di relazione e strumento di verità.

“Eccomi qua con le mie paure, le mie riserve – racconta Guia Jelo – perché ogni cosa nuova per me è una continua rinascita. Ho sempre guardato Etna Comics con emozione e soggezione, come un ritorno all’infanzia, ai sogni custoditi dentro di noi. I fumetti non hanno età: ci fanno attraversare tutte le stagioni della vita, dall’infanzia all’adolescenza fino alla maturità. E poi entrare in uno spazio importante dedicato alla donna, alla femminilità e alla libertà espressiva mi emoziona profondamente. Credo molto in questo progetto perché è falsa l’idea che il sesso forte sia l’uomo. Forse esiste una forza fisica diversa, ma la vera forza è quella interiore, emotiva, spirituale. Le donne conoscono la resistenza, la cura, la capacità di rialzarsi, di proteggere e di amare anche dentro il dolore. È questa la forza che mi interessa raccontare”.

“E allo stesso tempo – prosegue – credo anche nella fragilità e nella sensibilità dell’uomo. Per questo nella mia masterclass parlerò pure del maschile, della libertà di un uomo di amare il proprio corpo senza vergogna, di prendersene cura, di accettare le proprie fragilità…l’indugio. Il sesso narrativo e descrittivo nella recitazione non è provocazione, ma ascolto, poesia, verità umana. È un gesto artistico che diventa anche gesto di comprensione”.

Guia Jelo sottolinea inoltre il legame con il cinema di Aurelio Grimaldi: “Il suo cinema ha sempre raccontato il sesso con autenticità, restituendogli una dimensione umana, poetica e necessaria. È un filone che sento vicino e che attraversa anche il mio modo di stare in scena”. L’attrice sarà anche protagonista dell’incontro ‘Esistere e resistere: la forza di Giordana’, una lettura scenica dei testi di Io sono Giordana, insieme a Vera Squatrito e all’associazione Io Sono Giordana ODV. Un momento intenso di ascolto e restituzione, in cui prenderanno voce pensieri, riflessioni e frammenti dedicati a Giordana Di Stefano: non un racconto della violenza, ma una testimonianza della sua presenza, della sua forza e della sua capacità di amare.

Dopo la tournée de La tempesta di William Shakespeare, diretta da Alfredo Arias, in cui interpreta Ariel accanto a Graziano Piazza nel ruolo di Prospero, Guia Jelo ribadisce il suo legame profondo con Catania e con i teatri della sua città: “Il Teatro Stabile e il Brancati sono la mia casa, il mio nucleo familiare, il mio antro emotivo e artistico. Da cinquant’anni vivo il teatro come un luogo di appartenenza e di verità. Ogni successo condiviso con il pubblico della mia città mi rende profondamente grata e responsabilizzata. Chi mi conosce– conclude l’attrice – sa che il mio primo dovere è essere me stessa. Se non sei te stessa, ogni giorno muori. Io invece ogni giorno nasco, aprendomi. Per questo non potevo non accettare l’invito di Etna Comics: per me è stato un invito a nozze”.

Tra teatro, cinema, letteratura e fumetto, Guia Jelo porterà così a Etna Comics il suo universo artistico libero, intenso e profondamente umano, confermando ancora una volta il suo ruolo di interprete capace di attraversare linguaggi diversi mantenendo sempre al centro la verità emotiva della scena.