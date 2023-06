Etna Comics, chiude un’edizione da record: 90 mila visitatori VIDEO

"Già a lavoro per l’edizione 2024", spiega il direttore della kermesse Antonio Mannino.

1' DI LETTURA

CATANIA. Etna Comics, 90 mila ingressi nelle 4 giornate: “Già a lavoro per l’edizione del 2024”. Sono queste le parole del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, dopo la chiusura delle quattro giornate del Festival internazionale del fumetto del gioco e della Cultura pop: la manifestazione etnea che, nel sud Italia, è seconda solo al Comicon di Napoli.

“Abbiamo coinvolto tantissimo pubblico che sta crescendo insieme a Etna Comics”. Numeri di ingresso, alle Ciminiere, altissimi e raggiunte le 90 mila presenze che è record delle edizioni.

“Gli ospiti di questa edizione sono stati un valore aggiunto al ricchissimo programma di Etna Comics – continua Mannino – dopo le grandi lezioni di astrofisica di Samantha Cristoforetti abbiamo assistito alle rivelazioni fuori le righe di alcuni attori ospiti a Etna Comics”.



Antonio Mannino si riferisce alla dichiarazione dell’attore della serie tv Mare Fuori Giacomo Giorgio che, durante l’incontro con i fan, ha detto “Ciro Ricci è morto”. Confermando ufficialmente la fine del personaggio da lui interpretato e che smentisce le indiscrezioni delle ultime settimane. La serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia non avrà più il figlio del boss, Ciro Ricci, in vita, ma solo in alcuni ricordi.



“Nel 2024 tante novità – continua Mannino – ma non si può rivelare nulla adesso”. Etna Comics si chiude con il CosPlay Contest che ha premiato il Cosplayer “the best” vincitore di un viaggio A/R in una destinazione a sua scelta. Contest che ha visto, sul palco, la sfilata dell’Accademia Belle Arti con costumi ispirati al colore e realizzati dai ragazzi della Cattedra di storia del costume diretta. da Liliana Nigro. Annunciate le prossime date del Festival internazionale del fumetto del gioco e della cultura pop, Etna Comics, che saranno il 6-7-8 e 9 giugno del 2024.