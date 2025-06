Etna comics, presenze da record: in 100mila al Festival del fumetto

Chiusa l'edizione 2025: "Siamo già al lavoro per la prossima"

CATANIA – Quattro giorni di incontri, iniziative e centomila presenze. Sono le cifre dell’edizione 2025 di Etna comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop conclusosi ieri a Le Ciminiere di Catania.

Grazie alla vendita delle opere donate dagli artisti che hanno partecipato alla kermesse, la tradizionale asta di beneficenza ha permesso di raccogliere 8.730 euro che saranno devoluti alla Locanda del Samaritano, a sostegno dell’Agorà della Carità.

Tra i disegni battuti all’asta uno di Alex Saviuk che ritrae Spider-Man e Lapide, aggiudicato per mille euro. Grandi numeri anche per Rai Porte Aperte, il progetto dedicato agli studenti di tutte le età, realizzato grazie alla media partnership con Rai, che ha permesso a più di 500 ragazzi tra i 5 e i 23 anni di sfruttare con entusiasmo l’opportunità di confrontarsi con vere attrezzature per la messa in onda, vestendo i panni del conduttore, dell’inviato, dell’operatore di ripresa, del regista, ma anche del mixer video, audio e del microfonista.

A chiudere la ‘quattro giorni’ la premiazione finale del Gran Cosplay Contest: Giovanni Vadalà Castiglia è stato incoronato “The Best” di quest’anno, con il cosplay de Il cacciatore Bloodborne, premiato con un MacBook Air messo in palio dall’organizzazione del festival.

Prima della chiusura il direttore Antonio Mannino – affiancato dal vicedirettore Gianluca Impegnoso e da tutti i componenti dello staff – ha dato appuntamento alla quattordicesima edizione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Etna comics 2025 sarà ancora presente a Catania: fino al prossimo 15 giugno, al Palazzo della Cultura, sarà possibile visitare gratuitamente le mostre “L’Odissea illustrata da Paolo Barbieri” e “Il Signore degli anelli – Trinacria edition’.