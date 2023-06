Etna Comics, sabato stellare con AstroSamantha e poi Ficarra e Picone

Oggi gran finale con l’attore protagonista di Mare Fuori, Giacomo Giorgio.

2' DI LETTURA

CATANIA. La notte delle stelle, tra emozioni, sorrisi e grandi nomi del cinema, dello spettacolo e del fumetto.

La consegna degli UZ Awards ha chiuso in pompa magna la terza giornata di Etna Comics 2023, premiando quelle eccellenze che, al pari del prode paladino catanese Uzeta, sono state capaci di lasciare un segno. A ricevere il riconoscimento Alessandro Borghi, che nella sua carriera vanta una vittoria e sette candidature al David di Donatello. Il celebre attore ha incontrato il pubblico del festival nel pomeriggio, raccontandosi a trecentosessanta gradi: dall’infanzia senza alcuna velleità cinematografica alla scoperta, quasi per caso, della recitazione come chiave della felicità.

Premiati anche il regista italiano, americano d’adozione, Mauro Borrelli, che ha partecipato all’anteprima nazionale – esclusiva della manifestazione – della sua ultima fatica: “Mindcage – Mente criminale”; il rapper Caparezza, con la sua simpatia star delle quattro giornate della kermesse; il maestro del fumetto erotico mondiale, Milo Manara, che ha firmato il manifesto 2023; John Romita Jr., tra gli autori più influenti del fumetto americano, che con i suoi disegni ha contribuito a scrivere la storia di alcuni dei più importanti personaggi d’oltreoceano, da Spider-man a Daredevil, dagli X-men al Punitore; Laura Mancuso, presidente della Fondazione Angelo D’Arrigo; Giacomo Giorgio, il cattivo di “Mare Fuori”, che domani sarà il grande protagonista della giornata conclusiva dell’undicesima edizione del festival. Il premio è stato consegnato anche a Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel corso di una divertente incursione del direttore Antonio Mannino e del vicedirettore Gianluca Impegnoso sul set del loro nuovo film.

Una serata stellare, degno coronamento di una giornata che si è aperta con il “passaggio” di AstroSamantha dal centro fieristico Le Ciminiere, salutata come una star dal pubblico in visibilio. Ai più giovani ha ribadito l’importanza dello studio, della matematica e delle scoperte scientifiche nel corso della storia, perché capaci di influenzare la tecnologia di oggi.

La giornata conclusiva della manifestazione, come da tradizione, sarà caratterizzata dall’asta di beneficenza, organizzata grazie alle opere realizzate per l’occasione dagli artisti di fama nazionale e internazionale presenti in Area Comics. In serata gran chiusura con la premiazione del Cosplay Contest targato Epicos, che assegnerà al The best un volo A/R per due persone verso qualunque destinazione nel mondo coperta da Turkish Airlines.