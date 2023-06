Etna Comics, Samantha Cristoforetti “oltre ogni limite”

L'INCONTRO

L'astronauta italiana è stata premiata anche per il suo essere "un esempio in grado di abbattere le differenze di genere".

2' DI LETTURA

CATANIA – Dal cosmo all’universo parallelo di Etna Comics per ritirare il Premio Angelo D’Arrigo. È stata una serata “spaziale” per il pubblico del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop quella che ha chiuso la seconda giornata dell’undicesima edizione della kermesse.

Sul palco, a ritirare il Premio organizzato dall’omonima fondazione, l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea e prima donna europea scelta come comandante della Stazione spaziale internazionale. Un momento che ha emozionato i presenti, che hanno riempito in ogni ordine di posto l’anfiteatro del centro fieristico Le Ciminiere, nel ricordo del celebre deltaplanista, scienziato del volo ed etologo scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo.

La cerimonia di consegna della nona edizione del Premio, presentata dal giornalista Luca Pagliari, ha visto la partecipazione di Giorgio Vanni, re delle sigle animate, di Lello Analfino dei Tinturia, dei Lautari e dei Beija Flor.

La fondazione ha premiato la capacità di Samantha Cristoforetti di «oltrepassare i limiti ritenuti invalicabili dall’essere umano, contribuendo al superamento delle frontiere geografiche. Un esempio in grado di abbattere le differenze di genere e un costante impegno a coniugare scienza e progresso». Nelle motivazioni, lette sul palco dalla presidente della Fondazione, Laura Mancuso, c’è l’essenza dell’incontro con il pubblico in programma questa mattina alle 11 in sala Polifemo dal titolo “AstroSamantha – Oltre ogni limite”.

Attesa anche per il doppio appuntamento con il pubblico di Alessandro Borghi – premiato nel 2019 con il David di Donatello come miglior attore protagonista per “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini – e per la quinta edizione del Premio Coco, dedicato come sempre alle eccellenze del fumetto italiano.

In sala Aci – Dungeon Room si parlerà, invece, di “paranormale nella cultura pop”, evento-dibattito con Salvo Di Grazia, organizzato in collaborazione con il Cicap, comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze.

In area Palco “Beat’n’comics”, l’urban contest in cui 16 rapper si sfideranno a suon di rime, mentre Mandrake ed Enzuccio saranno protagonisti assoluti in Creator Lounge, l’area che ospita i grandi interpreti del mondo del web, tra youtuber, tiktoker e non solo.

In area Firme spazio a Serena Riglietti e Cecilia Randall, big dell’area Letteratura Fantasy attese dai fan in cerca di un loro autografo. La giornata si chiuderà sul palco con “Il Bestiario – Lo Spettacolo” di Davide Toffolo.