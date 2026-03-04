L'attività non è collegata al sisma di stamani

CATANIA – Un’esplosione impulsiva, della durata di circa due minuti, è stata osservata al cratere Bocca Nuova dell’Etna alle 13.12 dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Dal punto di vista sismico allo stesso orario, è stato registrato un transitorio di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva. Ad esso è associato un evento infrasonico localizzato nell’area della Bocca Nuova.

L’attività è definita ‘impulsiva’ perché inizia e si conclude in un breve spazio di tempo, in questo caso due minuti circa. Per i vulcanologi dell’Ingv non ci sono collegamenti tra questo fenomeno e il sisma di magnitudo 4.5 registrato alle 7.05 sul versante dell’Etna in territorio di Ragalna.

L’ampiezza media del tremore, che registra l’energia dei condotti magmatici interni dell’edificio vulcanico, ha subito un moderato incremento dalle prime ore di oggi fino alle 09:40 circa, portandosi nella fascia dei valori medi dove attualmente permane.

La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta tra i crateri Nord-Est e Voragine alla profondità media di circa 3 km sopra il livello del mare.