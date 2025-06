Etna, crolla parte del cratere: fontana di lava e nube alta chilometri

Le ceneri in dispersione verso sud ovest

CATANIA – Una nuova fase eruttiva sta interessando l’Etna, con il vulcano che ha mostrato segni di intensa attività. Una consistente nube eruttiva, alta almeno alcuni chilometri, sovrasta attualmente il vulcano, visibile da ampie zone della Sicilia orientale.

Il collasso del cratere

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Osservatorio Etneo di Catania, la formazione di questa imponente nube sarebbe stata causata da un flusso piroclastico, probabilmente generato da un collasso di materiale dal fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Dalle prime osservazioni, il materiale caldo non avrebbe oltrepassato l’orlo della Valle del Leone.

Contestualmente, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava, un fenomeno spettacolare ma che indica una forte pressione interna al vulcano. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti, e il centroide delle sorgenti si trova nell’area del cratere di Sud-Est, confermando che l’attività è concentrata in quella zona.

La nube eruttiva e l’aeroporto

L’Ingv-Oe di Catania ha aggiornato l’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation) alzando al livello più alto, rosso. L’attuale attività eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, al momento) non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Il modello previsionale indica che una nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Ovest-Sud-Ovest. E’ quanto emerge dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania.