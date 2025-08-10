 Etna, eruzione dalla nuova bocca effusiva: aeroporto in allerta
Etna, eruzione dalla nuova bocca effusiva: aeroporto in allerta

Nuova colata a quota 3 mila metri
CATANIA – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatorio dell’Etna comunica che durante la mattinata c’è stata una colata lavica a quota 3000 metri, con l’apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova.

Il flusso si dirige in direzione sud. Sono in corso rilievi sul terreno del personale INGV. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri. tra Voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante. Non c’è emissione di cenere.

L’aeroporto di Catania resta operativo anche se c’è un’allerta voli arancione. 

