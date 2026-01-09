Eruzione dell'Etna, rallenta il flusso di lava: gli ultimi fuochi

Ancora attività in corso nei pressi di Monte Simone

CATANIA – Continua una modesta attività effusiva alle bocche eruttive che si sono aperte il 1 gennaio nell’alta Valle del Bove dell’Etna. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Durante la notte, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza a Monte Cagliato erano visibili continui bagliori in corrispondenza delle bocche eruttive. Durante un sopralluogo effettuato da personale Ingv-Oe al teatro eruttivo sono stati osservati alcuni flussi lavici attivi nei pressi di Monte Simone.

L’attività di degassamento in corso

Il fronte lavico più avanzato si attesta a una quota di qualche decina di metri sotto i 1.900 metri, e un altro, più a est, a poche decine di metri sotto quota 2.000 metri. La parte a valle del campo lavico, con i fronti lavici più avanzati dell’ultima settimana, è ferma e in raffreddamento.

Alcun boato è stato segnalato ai crateri sommitali, ma soltanto un’attività di degassamento dai crateri Sud-Est, Nord-Est e Voragine.

L’ampiezza del tremore vulcanico

Dal punto di vista sismico dalla serata di ieri l’ampiezza media del tremore vulcanico oscilla tra valori medi e bassi. Nessuna variazione si osserva alla rete Gnss-Hf.

Nonostante sembra reggere l’apparente tregua concessa dal vulcano attivo più alto d’Europa, l’allerta per l’aviazione, il Vona, rimane di colore arancione. È il terzo livello di allarme su una scala di quattro, ma l’attuale attività dell’Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. L’attività eruttiva in corso si è intensificata il 28 dicembre scorso.